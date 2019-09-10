В Москве построили три четверти тоннелей Большой кольцевой линии

Проходка тоннелей Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена выполнена на 72% - то есть, завершено три четверти ее протяженности. Такие данные привел заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он заявил, что окончательно рытье тоннелей будет завершено в начале 2021 года. По нормативам, после прокладки тоннелей строительство станций должно быть завершено за три года. В Москве же обычно укладываются в полтора-два года.

Таким образом, строительство Большого кольца идет с опережением. Полностью запустить БКЛ планируется в 2023 году.

Большая кольцевая линия представляет собой самый масштабный проект в истории метростроения как в России, так и в мире. Длина нового кольца составит около 70 км, планируется открытие 31-й станции. Оператором Программы развития московского метрополитена выступает компания «Мосинжпроект».

