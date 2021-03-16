В Москве помочь бездомным людям теперь можно по номеру «112»

«Социальный патруль» в Москве начал работать по номеру «112». Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что подключение ресурсов соцслужбы к единому номеру позволит вовремя помочь попавшему в беду человеку.

«Теперь бездомные люди или любой человек, который желает им помочь, могут позвонить по номеру 112, а не только по основному номеру «Социального патруля», который не так легко запомнить», - подчеркнула заммэра.

В мэрии рассказали, что звонки на номер «112» будут переадресованы в Центр социальной адаптации имени Глинки. Специалист диспетчерской службы не только предложит помощь в ночлеге, но и вышлет мобильную бригаду «Социального патруля», если бездомный не сможет сам добраться до центра. Отмечается, что в состав круглосуточных мобильных бригад входят опытные социальные работники.

Кроме ночлега в центре предложат и другие виды поддержки, например, питание, первую доврачебную помощь или одежду.

В пресс-службе мэра добавили, что кроме единого номера «112», «Социальный патруль» продолжит принимать заявки и по прямым номерам: +7 (499) 357-01-80 и +7 (495) 720-15-08.

