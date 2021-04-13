В Москве побит температурный рекорд, державшийся 13 лет

Прогноз синоптиков о большой вероятности температурного рекорда в Москве подтвердился.

По данным Гидрометцентра России, к 13:00 вторника воздух в столице прогрелся до 21,2 градусов тепла, а к 14:00 температура достигла 22,2 градусов. При этом предыдущий температурный рекорд для 13 апреля был зафиксирован в 2008 году и составил 20,4 градуса тепла.

Ранее Гидрометцентр России предупреждал, что во вторник и среду в Москве могут быть установлены новые температурные максимумы за всю историю наблюдений за погодой. В частности, 14 апреля может пасть рекорд, установленный в 1962 году.

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ФОТО: flickr.com
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