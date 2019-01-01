В Москве побит очередной температурный рекорд

Эта среда, 29 мая, стала самым жарким днем в российской столице с начала года. Как отмечают синоптики, сегодня днём столбики термометров дотянулись до отметки +28,7 градуса. При этом в метеобюро Москвы и области подчеркнули, что предыдущий максимум был зафиксирован накануне – во вторник воздух прогрелся до +28,4 градуса.

Между тем, специалисты отмечают, что уже достигнутые значения не являются предельными, в течение дня температура в городе может повыситься до +31 градуса. При этом осадков в столичном регионе не ожидается.

Ранее НСН сообщала, что синоптики продлили действие «жёлтого» уровня погодной опасности в столичном регионе на четверг, 30 мая. В Гидрометцентре России отметили, что причина этого – грозы, ветер и риск возникновения природных пожаров.



