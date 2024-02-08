В Москве по программе реновации построят более пяти миллионов «квадратов» жилья
В Москве благодаря действующим проектам комплексного развития территорий (КРТ) построят 5,2 миллиона квадратных метров жилья по программе реновации. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«По проектам КРТ […] будет построено порядка 5,2 миллиона «квадратов» жилья […] по программе реновации жилищного фонда», - сказал Бочкарев.
Он добавил, что в рамках программы КРТ на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков создаются городские кварталы, строятся дороги, жилье, а также другая необходимая инфраструктура.
Ранее председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская отметила, что на месте бывших промзон появляются проекты, которые совмещают жилье с офисными зданиями, технопарками, а также транспортной и социальной инфраструктурами.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru