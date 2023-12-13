«Резкий рост!»: Инфекционист призвал ввести в Москве карантин из-за гриппа
В Москве и области следует вводить не масочный режим, а карантин и дистанционное обучение для школьников, заявил НСН Евгений Тимаков.
В столичном регионе резко поднялась заболеваемость гриппом, и масочный режим в борьбе с болезнью будет менее эффективен, чем карантин и дистанционное обучение у школьников. Об этом в эфире НСН рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.
В Роспотребнадзоре заявили, что рекомендация о ношении масок в общественных местах для защиты от гриппа и ОРВИ в период роста заболеваемости не является сигналом для введения масочного режима в столицы. При этом среди школьников в Москве и области начались массовые заболевания гриппом.
«Есть резонность вводить не масочный режим, а карантин и дистанционное обучение хотя бы на неделю, чтобы прервать этот процесс. Потому что заболеваемость гриппом началась очень резко – буквально за несколько дней. Грипп протекает так, как должен протекать – своим этапом развития этого заболевания с осложнениями на пневмонию. Но это происходит у тех, кто не сделал прививку от гриппа. У тех, кто сделал, к счастью, осложнений в такой степени мы не встречаем. Прививка не всегда спасает от заболеваемости, но от осложнений она спасает. При этом большая часть детей, которая заболела, не сделала прививки от гриппа», - сказал Тимаков.
Он призвал ввести дистанционное обучение сроком на неделю, чтобы снизить вспышку заболеваемости.
«Перевод на дистанционное обучение нужно сделать хотя бы на неделю, выявляя в классе грипп, можно заблокировать процесс, не дожидаясь, пока заболеет весь класс. И делать это нужно при выявлении первого случая заболевания гриппом. Если в классе кто-то заболел, то детей нужно изолировать на 5-7 дней, потому что инкубационный период у гриппа короткий, длительная изоляция не требуется», - подытожил врач.
Ранее Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавируса. Заявление ведомства приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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