«Резкий рост!»: Инфекционист призвал ввести в Москве карантин из-за гриппа

В Роспотребнадзоре заявили, что рекомендация о ношении масок в общественных местах для защиты от гриппа и ОРВИ в период роста заболеваемости не является сигналом для введения масочного режима в столицы. При этом среди школьников в Москве и области начались массовые заболевания гриппом.

«Есть резонность вводить не масочный режим, а карантин и дистанционное обучение хотя бы на неделю, чтобы прервать этот процесс. Потому что заболеваемость гриппом началась очень резко – буквально за несколько дней. Грипп протекает так, как должен протекать – своим этапом развития этого заболевания с осложнениями на пневмонию. Но это происходит у тех, кто не сделал прививку от гриппа. У тех, кто сделал, к счастью, осложнений в такой степени мы не встречаем. Прививка не всегда спасает от заболеваемости, но от осложнений она спасает. При этом большая часть детей, которая заболела, не сделала прививки от гриппа», - сказал Тимаков.

Он призвал ввести дистанционное обучение сроком на неделю, чтобы снизить вспышку заболеваемости.

«Перевод на дистанционное обучение нужно сделать хотя бы на неделю, выявляя в классе грипп, можно заблокировать процесс, не дожидаясь, пока заболеет весь класс. И делать это нужно при выявлении первого случая заболевания гриппом. Если в классе кто-то заболел, то детей нужно изолировать на 5-7 дней, потому что инкубационный период у гриппа короткий, длительная изоляция не требуется», - подытожил врач.

Ранее Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавируса. Заявление ведомства приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».