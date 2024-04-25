В Москве парковка станет бесплатной на майских праздниках

«Это коснется всех без исключения улиц 29 и 30 апреля, а также 1, 9, 10 и 11 мая. Оплачивать парковку 12 мая нужно будет только на улицах с тарифами 380 и 450 рублей в час», — указал градоначальник.

При этом парковки со шлагбаумом в майские праздники продолжат работу в обычном режиме.

Выходные дни, приуроченные к первомайским праздникам, продлятся в России с 28 апреля по 1 мая, далее россиян ожидает двухдневная рабочая неделя 2 и 3 мая, напоминает телеканал «360». Затем жители страны уйдут на каникулы в честь Дня Победы с 9 по 12 мая.

