В Москве пал температурный рекорд 63-летней давности

В Москве в понедельник побит температурный рекорд, державшийся с 1958 года.

По состоянию на 14:00, воздух в столице прогрелся до 28,4 градусов тепла. При этом рекорд 63-летней давности составлял 27,1 градуса.

К 14:00 температура воздуха в аэропортах «Внуково» и «Шереметьево» достигла, соответственно, 28 и 29 градусов тепла. Какой будет максимальная температура в столице, будет понятно ближе к вечеру понедельника.

В Гидрометцентре РФ напоминают, что абсолютный максимум температуры в Москве для 17 мая был зафиксирован в 1897 году и составил 31 градус тепла.

