В Москве отопление отключат 6 мая

Отключение отопления в Москве начнется с понедельника, 6 мая, в связи с установившейся более пяти дней среднесуточной температурой +8 градусов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Отопление в столице отключат пройдет поэтапно, начиная с промышленных, административных и жилых зданий, заканчивая школами, детсадами, лечебными учреждениями.

Бирюков отметил, что отопительный сезон прошел в Москве без сбоев, и уже началась подготовку к новому периоду холодов. Теплоэнергетики проверят городские инженерные коммуникации, теплоузлы и теплопункы, 73 тысячи зданий. Работа будет завершена к 1 сентября 2019 года.

Ранее НСН сообщала о причинах переноса отключения систем отопления в столице, назначенном на 30 апреля.

