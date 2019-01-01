В Москве отметят юбилей Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию

Торжественное мероприятие, посвященное 20-летию Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию, состоится в Москве 26 июня.

ФКК является эффективным инструментом реализации государственной политики в области развития телерадиовещания в России. В разные годы наряду с профильными чиновниками в состав комиссии входили многие известные люди: журналисты, артисты, режиссеры, музыканты и многие другие.

В последние годы комиссия занималась распределением частот, необходимых для перехода на цифровое телевещание, организовала масштабный конкурс для радиовещания в Крыму, выбрала вещателей на «21 кнопке».

Добавим, в юбилейном мероприятии примут участие представители теле- и радиохолдингов, органов власти и общественных организаций.

