В Москве открылись избирательные комиссии районов Бабушкинский и Марьино

В Москве открылись территориальные избирательные комиссии районов Бабушкинский и Марьино. Об этом объявил Общественный штаб по контролю и наблюдению за дополнительными выборами муниципальных депутатов. Досрочное голосование там будет проходить со 2 по 12 сентября.

Зафиксировать свой выбор смогут те жители избирательных округов, которые по уважительным причинам не имеют возможности прийти на участок в единый день голосования 13 сентября. По муниципальному округу Бабушкинский зарегистрировано 15 кандидатов, по Марьину - 11.

Москва на этих выборах также будет применять систему электронного голосования. Для тех, кто хочет отдать свой голос дистанционно, надо подать заявку до 7 сентября. Само онлайн-голосование будет активировано с 8:00 11 сентября до 20:00 12 сентября.

На это раз впервые будет опробован электронный реестр, в который избирательные комиссии будут вносить сведения о фактах получения электронных бюллетеней, досрочном голосовании. Это даст возможность предотвратить попытки двойного голосования. Организаторы заверяют, что вычислить желающих обмануть систему, не составит никакого труда.

