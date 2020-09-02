В Москве открылись избирательные комиссии районов Бабушкинский и Марьино
В Москве открылись территориальные избирательные комиссии районов Бабушкинский и Марьино. Об этом объявил Общественный штаб по контролю и наблюдению за дополнительными выборами муниципальных депутатов. Досрочное голосование там будет проходить со 2 по 12 сентября.
Зафиксировать свой выбор смогут те жители избирательных округов, которые по уважительным причинам не имеют возможности прийти на участок в единый день голосования 13 сентября. По муниципальному округу Бабушкинский зарегистрировано 15 кандидатов, по Марьину - 11.
Москва на этих выборах также будет применять систему электронного голосования. Для тех, кто хочет отдать свой голос дистанционно, надо подать заявку до 7 сентября. Само онлайн-голосование будет активировано с 8:00 11 сентября до 20:00 12 сентября.
На это раз впервые будет опробован электронный реестр, в который избирательные комиссии будут вносить сведения о фактах получения электронных бюллетеней, досрочном голосовании. Это даст возможность предотвратить попытки двойного голосования. Организаторы заверяют, что вычислить желающих обмануть систему, не составит никакого труда.
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