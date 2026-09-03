В Москве открылась первая школа со смотровой площадкой на берегу реки

В Москве на берегу Спасского затона в районе Покровское-Стрешнево открылся новый корпус Курчатовской школы на 815 учеников. Это первая государственная школа в столице, расположенная на берегу реки с собственной смотровой площадкой.

В 2026 году Курчатовская школа вошла в топ-20 рейтинга лучших школ Москвы по версии Департамента образования и науки. Новое пятиэтажное здание в составе жилого комплекса «Сити Бэй» застройщика MR рассчитано на 300 мест для начальных классов и 515 — для средних и старших. На кровле пятого этажа создана открытая терраса со смотровой площадкой: здесь можно проводить занятия и школьные мероприятия. С нее можно увидеть панораму Спасского затона, благоустроенную девелопером набережную и причалы для речных судов.

«Новый корпус создан с учетом современных требований к образовательной среде: здесь продуманная архитектура и оснащение, которое создает комфортную среду для учебы, общения и развития детей», — рассказала директор Курчатовской школы Маргарита Пушина.

В школе обустроены «улицы»-рекреации. В этом пространстве школьники смогут общаться и работать над совместными проектами. Также там расположен многоуровневый атриум‑амфитеатр на 300 мест, который можно трансформировать для проведения лекций и показа спектаклей.

Учебная инфраструктура включает лаборатории, ИТ‑полигон, медиатеку, универсальные и специализированные кабинеты, а также два спортзала. Оснащение естественно-научных направлений в новой школе прорабатывалось совместно с экспертами Физтех-лицея имени П. Л. Капицы.

На территории рядом со школой расположено футбольное поле, круговая беговая дорожка, площадки для баскетбола и игровые зоны.

