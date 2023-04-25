В Москве откроют три автомобильных моста
В рамках Адресной инвестиционной программы Москвы планируется ввести в эксплуатацию три автомобильных моста. Об этом рассказал руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
Кроме моста через затон Новинки в этом году планируется открыть сооружение через Сабуровский мост, а также через реку Пехорка для соединения северного участка МСД с автодорогой «Москва – Нижний Новгород – Казань», отметил он.
Загрутдинов подчеркнул, что мост через затон станет частью строящейся четырехполосной магистрали общей длиной более 11 километров. Ее открытие запланировано на 2026 год.
Ввод моста в эксплуатацию также положительным образом скажется на развитии бывшей промышленной зоны АМО «ЗИЛ», подытожил он.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru