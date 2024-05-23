В Москве определены полуфиналисты проекта «Ледокол знаний 2024»

Завершились отборочные онлайн-мероприятия пятого сезона проекта «Ледокол знаний». В нем приняло участие более 30 тысяч школьников и студентов колледжей со всей России.

Так, в полуфинал проекта вышли 72 школьника. 29 мая в федеральных округах пройдут очные полуфиналы, по итогам которых определятся участники финала в Москве.

Для выхода в полуфинал участникам нужно было выполнить творческое задание: предложить концепцию нового цифрового продукта для «Умного города», место для строительства АЭС или презентовать радиационную технологию, спасающую жизни людей.

В апреле в Москве стартовал пятый сезон научно-просветительского проекта «Ледокол знаний» при поддержке Госкорпорации «Росатом». Финалистов ждет юбилейная арктическая экспедиция на Северный полюс, сообщает пресс-служба «Росатома».

По словам первого заместителя генерального директора Российского общества «Знание» Дмитрия Рыбальченко, для финалистов проекта подготовлена насыщенная образовательная программа, включающая лекции, мастер-классы, и научные игры.

Проект «Ледокол знаний» направлен на популяризацию атомных технологий, а также поиск и поддержку талантливых и одаренных детей. Принять участие в нем могут школьники и студенты колледжей в возрасте от 14 до 16 лет. Заявки на участие принимались до 7 мая.

