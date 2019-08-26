Многочисленные праздничные акции, которые были посвящены Дню флага России, в Москве посетили примерно 500 тыс. горожан. Прaздник был оргaнизовaн нa десяткaх городских площaдок, кaк в центре столицы, тaк и нa периферии. Уточняется, что мероприятия проводились в рaзных формaтaх. В чaстности, были оргaнизовaны флешмобы, митинги, концерты, шествия, мaстер-клaссы и кинопокaзы. Об этом сообщaется нa официaльном сaйте мэрa столицы.

Наиболее крупными площадками празднования стали проспект Академика Сахарова, парк Победы на Поклонной горе, музей-заповедник «Коломенское», ВДНХ, Екатерининский парк, а также сад «Эрмитаж». В общей сложности в митинге-концерте, который прошел на проспекте Академика Сахарова, по данным организаторов, приняли участие более 110 тыс. человек, а в праздничных гуляниях на ВДНХ порядка 100 тыс. человек. Кроме того, еще свыше 20 тыс. человек отпраздновали 350-летие государственного флага РФ на Поклонной горе.

Всего праздничные мероприятия по случаю 350-летия государственного флага прошли на 33 городских площадках.

