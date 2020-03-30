В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса
В Москве введены ограничения на передвижение граждан, сообщил мэр города Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте. ️Одновременно меры, аналогичные московским, вводятся и в Подмосковье.
«Сегодня мной подписан указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019. Начиная с завтрашнего дня домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста», - написал Сергей Собянин.
Покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу, если вы обязаны ходить на работу, совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), необходимости вынести бытовой мусор.
«А в ближайшие дни - после проведения технических и организационных мероприятий - выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы. В течение ближайшей недели будет развернута умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан. Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль», - подчеркнул Сергей Собянин.
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