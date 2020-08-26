В Москве объявили «желтый» уровень опасности погоды

Гидрометцентр РФ объявил на среду, 26 августа, желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье. В этот день жителей столичного региона ожидает гроза, дождь и сильный ветер.

По данным синоптиков, погода будет потенциально опасной. При грозе возможно усиление ветра до 15 метров в секунду.

Ранее сегодня региональное МЧС предупредило жителей Московской области о неблагоприятной погоде, которая сохранится до девяти часов вечера среды, передает RT.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:Погода В МосквеГидрометцентр России
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры