В Москве объявили «желтый» уровень опасности погоды
26 августа 202013:46
Гидрометцентр РФ объявил на среду, 26 августа, желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье. В этот день жителей столичного региона ожидает гроза, дождь и сильный ветер.
По данным синоптиков, погода будет потенциально опасной. При грозе возможно усиление ветра до 15 метров в секунду.
Ранее сегодня региональное МЧС предупредило жителей Московской области о неблагоприятной погоде, которая сохранится до девяти часов вечера среды, передает RT.
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26 августа 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru