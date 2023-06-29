В Москве обсудили внедрение «зеленого» менеджмента в индустрию гостеприимства

Законодательные и контрольно-надзорные природоохранные органы проявляют доверие к гостиничному бизнесу, исходя из добросовестного соблюдения норм по охране окружающей среды. Об этом рассказала замруководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Евгения Семутникова на конференции «Устойчивое гостеприимство».

Так, согласно данным мэрии столицы, в прошлом году Москву посетили порядка 18 миллионов гостей. По словам Семутниковой, с учетом того, что в городе проживает 12 миллионов человек, такое количество туристов создает дополнительную нагрузку на сервисы и окружающую среду. Причем нагрузка всегда распределяется неравномерно и зависит от времени года, каникул, праздников и фестивалей. В эти периоды обычно и бывает самое большое число приезжих.

Отмечается, что на этом фоне растут и объемы расхода ресурсов. Данные за последние 10 лет показали, что потребление энергии в непроизводственной сфере, в частности индустрии гостеприимства, увеличилось в пять раз. Такие показатели говорят о наличии резервов, чтобы и дальше улучшать экологическую ситуацию в Москве.

Таким образом, актуальным становится повышение ответственности компаний, приверженность ESG-принципам и внедрение «зеленых» инструментов и умных энергосберегающих решений. За последнее время туристы стали проявлять интерес и к экоотелям и различным «зеленым» сервисам. Это свидетельствует об актуальности экологической повестки среди населения.

В департаменте природопользования подсчитали, что срок окупаемости внедрения «зеленых» решений в среднем составляет четыре–шесть лет. Такие результаты были получены по итогам мониторинга 240 объектов, в которых такие технологии уже были внедрены. По словам Семутниковой, ESG-повестка много лет обсуждается, однако само понятие не закреплено законодательно, а компании втягиваются в повестку не так быстро. Так, от турбизнеса не заметно встречное движение и не звучит заявлений о желании стать «зеленым» бизнесом.

При этом, столичные власти делают многое не только для повышения привлекательности города среди туристов, но и уделяют внимание удобству ведения бизнеса. Например, предприятия общепита и гостиницы фактически освободили от необходимости предоставления отчетов о своем воздействии на окружающую среду, так как они относятся к третьей и четвертой категориям негативного воздействия и, следовательно, загрязняют не столь значительно.

