В Москве обновят оснащение выездных бригад скорой

Одна из старейших станций скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова в Москве обновит оборудование выездных бригад. Об этом информирует департамент здравоохранения столицы. В первоочередном порядке будут поставлены новые устройств и приборы, которые применяются при оказании экстренной помощи. Как отмечает АГН Москва, речь идёт о дефибрилляторах, электрокардиографах, аппаратах искусственной вентиляции легких.

Кроме того, бригады медиков получат новые мобильные реанимационные комплексы, а также инкубаторы для транспортировки новорожденных. Модернизация ждёт и симуляционные центры на подстанциях, где медперсонал отрабатывает оказания скорой помощи в сложных ситуациях.

Их предполагается оборудовать симуляторами машин скорой помощи в комплекте с медицинским оборудованием. Там также появятся манекены-симуляторы для моделирования различных сценариев и манекены-тренажёры для отработки сердечно-легочной реанимации пациентов различных возрастов – от младенца до старика.

Как подчёркивают в Депздраве, скорая помощь в Москве обеспечена всем необходимым для диагностики и оказания квалифицированной медицинской помощи. Специализированным и консультативным выездным бригадам дополнительно предоставляется требуемая аппаратура в зависимости от профиля.

В прошлом году для скорой помощи уже было обновлено около полутора тысяч единиц медицинского оборудования. Половина его поступила в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу.

