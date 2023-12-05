В Москве обновлен максимум высоты снежного покрова

В Москве обновился максимум высоты снежного покрова, и сейчас он составляет 37 сантиметров. Об этом в своем Telegram-канале написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«За прошедшие сутки сугробы подросли еще на 1 сантиметр, и теперь (максимум) составляет 37 сантиметров», - написал Леус.

Он уточнил, что высота покрова в центре города, на метеостанции Балчук, снизилась аж на 5 сантиметровв, в то время как показатели на метеостанциях Тушино и МГУ остались неизменными.

Ранее в столичных аэропортах из-за снегопада отменили или задержали почти 60 рейсов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

