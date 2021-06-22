В Москве назвали условия допуска в рестораны иностранцев и переболевших COVID-19

Московские власти разъяснили правила посещения ресторанов, которые вступят в силу с 28 июня, сообщает ТАСС.

В частности, иностранцам для посещения кафе и ресторанов надо будет предъявить отрицательный ПЦР-тест.

Вакцинированных в Московской области граждан будут пускать в заведения после предъявления QR-кода с сайта Госуслуг.

Переболевшие коронавирусом и дети до 18 лет должны будут иметь с собой отрицательный ПЦР-тест.

При этом отмечается, что сотрудники ресторанов смогут проверить QR-коды с помощью обычных смартфонов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому столичные заведения общественного питания с 28 июня смогут посещать только граждане, прошедшие вакцинацию от коронавируса.

