В Москве назвали условия допуска в рестораны иностранцев и переболевших COVID-19
Московские власти разъяснили правила посещения ресторанов, которые вступят в силу с 28 июня, сообщает ТАСС.
В частности, иностранцам для посещения кафе и ресторанов надо будет предъявить отрицательный ПЦР-тест.
Вакцинированных в Московской области граждан будут пускать в заведения после предъявления QR-кода с сайта Госуслуг.
Переболевшие коронавирусом и дети до 18 лет должны будут иметь с собой отрицательный ПЦР-тест.
При этом отмечается, что сотрудники ресторанов смогут проверить QR-коды с помощью обычных смартфонов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому столичные заведения общественного питания с 28 июня смогут посещать только граждане, прошедшие вакцинацию от коронавируса.
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