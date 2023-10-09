В Москве назвали победителя Всероссийского конкурса «Лучший водитель автобуса»
В Москве с 5 по 7 октября состоялся Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель автобуса», в котором приняли участие 55 человек из 35 городов России. За призовой фонд в один миллион рублей и звание лучшего водителя автобуса России поборолись участники из Новосибирска, Вологды, Хабаровска, Севастополя и других городов.
Организаторами конкурса выступили Минтранс России, ФБУ «Росавтотранс», НИИ автомобильного транспорта и ГУП «Мосгортранс». Водители демонстрировали свои навыки вождения автобуса на территории электробусного парка «Митино».
Первый замминистра транспорта России Андрей Костюк рассказал, что конкурс «Лучший водитель автобуса» проводился в рамках реализации проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Помимо проверки знаний ПДД водителей-конкурсантов ждало одно интересное и непредсказуемое испытание. Так, в салоне автобуса организаторы соревнования поставили стакан с водой. Победителя определяли по количеству расплескавшейся жидкости – чем меньше воды разлилось, тем комфортнее была поездка.
Победителем конкурса в категории «автобусы большой вместимости» и обладателем приза в 300 тысяч рублей стал Владимир Григорьев из столичного ГУП «Мосгорстранс». «Серебро» забрал Павел Лябаев из Тольятти, а на третьем месте расположился представитель столичного ГУП «Мосгортранс» Александр Паснов.
Владимир Григорьев рассказал, как шел к победе и кто поддерживал его на этом нелегком пути.
«Водительский стаж у меня с 2001 года, уже 22 года. Я пришел из армии и сразу же пошел работать водителем. Учился месяцев четыре-пять, потом стажировался. Мне с детства нравились большие автобусы! Моя мама работала диспетчером на конечной станции, она поспособствовала тому, чтобы я пошел водителя. Соревнования дают хороший опыт, после них чувствуешь себя на линии как рыба в воде. Конкурс состоял из трех дисциплин: скоростное вождение, потом испытание на комфортное вождение и, конечно же, ПДД. Самым сложным мне показалось комфортное вождение, но проехал чисто, без штрафов. Меня очень поддерживала семья. Они бросили все дела, приехали меня поддержать, кричали тут. Я давно выступаю на подобных соревнованиях, но покоряться они мне начали где-то с 2015 года, когда я на московских занял второе место, потом первое, в Санкт-Петербург ездил, даже в Германию ездил на европейский конкурс! Первый раз на Всероссийские соревнования я поехал в 2016 году, но призовых мест не занял. Сейчас, получается, мне посчастливилось! Я к этому долго стремился. Самое основное в соревнования - справиться с нервами, успокоиться, проехать спокойно и аккуратно, как ты умеешь. На выигранные 300 тысяч рублей сделаю подарок жене, отблагодарю ее и детей за их сумасшедшую поддержку. Невозможно описать, как это вдохновляет. Они кричали: «Папа лучший! Папа, давай!» Я просто не мог выступить плохо», - поделился победитель.
В категории «автобусы средней вместимости» победителем стал Фёдор Третьяков из города Заводоуковск Тюменской области, на второй ступени расположился Владислав Лунев из столичного ГУП «Мосгортранс», а «бронзу» забрал Дмитрий Цыганов из Нижнего Новгорода.
Самым молодым участником конкурса стал 23-летний Илья Ягупов из Вологды, а самым опытным – 63-летний Петр Иванов из Набережных Челны.
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