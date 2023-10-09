В Москве назвали победителя Всероссийского конкурса «Лучший водитель автобуса»

Владимир Григорьев рассказал, как шел к победе и кто поддерживал его на этом нелегком пути.

«Водительский стаж у меня с 2001 года, уже 22 года. Я пришел из армии и сразу же пошел работать водителем. Учился месяцев четыре-пять, потом стажировался. Мне с детства нравились большие автобусы! Моя мама работала диспетчером на конечной станции, она поспособствовала тому, чтобы я пошел водителя. Соревнования дают хороший опыт, после них чувствуешь себя на линии как рыба в воде. Конкурс состоял из трех дисциплин: скоростное вождение, потом испытание на комфортное вождение и, конечно же, ПДД. Самым сложным мне показалось комфортное вождение, но проехал чисто, без штрафов. Меня очень поддерживала семья. Они бросили все дела, приехали меня поддержать, кричали тут. Я давно выступаю на подобных соревнованиях, но покоряться они мне начали где-то с 2015 года, когда я на московских занял второе место, потом первое, в Санкт-Петербург ездил, даже в Германию ездил на европейский конкурс! Первый раз на Всероссийские соревнования я поехал в 2016 году, но призовых мест не занял. Сейчас, получается, мне посчастливилось! Я к этому долго стремился. Самое основное в соревнования - справиться с нервами, успокоиться, проехать спокойно и аккуратно, как ты умеешь. На выигранные 300 тысяч рублей сделаю подарок жене, отблагодарю ее и детей за их сумасшедшую поддержку. Невозможно описать, как это вдохновляет. Они кричали: «Папа лучший! Папа, давай!» Я просто не мог выступить плохо», - поделился победитель.