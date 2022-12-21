В Москве наградили победителей премии AgroCode Awards 2022
В Москве наградили победителей второй всероссийской премии AgroCode Awards 2022. За победу в финале поборолись 29 проектов в шести номинациях: Запуск года, Идея года, Цифровизация года, Лидер года, Еда будущего и Своя технология.
Номинанты, отобранные в шорт-лист по каждой номинации, презентовали свои проекты членам жюри, в состав которого вошли представители Россельхозбанка, Таргет Агро, Русагро, Уралхим Инновация, Иннополиса, ЛАНИТ-Интеграция, ИПУ РАН, Фонда «Сколково» и другие эксперты рынка.
Генеральный директор ГК «Таргет Агро» Степан Инюточкин принял участие в заседании жюри и ознакомился с проектами в рамках номинации «Цифровизация года».
«В этом году в номинации было представлено пять проектов, самым близким мне оказался Скаутинг полей с беспилотниками с применением искусственного интеллекта. Дрон делает фотографии поля, а специально обученная нейросеть распознает сорняки. Технология АссистАгро помогает дифференцировать культуру от сорной растительности, принимая решения, где конкретно и какими именно средствами защиты обрабатывать растения. И пусть проект не победил, но для нашей компании эта задача, решаемая с помощью данной технологии максимально актуальна, потому и нашла отклик у меня как у члена жюри», - рассказал он.
Он отметил, что компания планирует применять технологию и предлагать в качестве услуги для фермеров по всей России.
В номинации «Цифровизация года» в рамках AgroCode Awards 2022 лучшей была признана платформа АгроСигнал по автоматизации и контролю всего цикла сельхозпроизводства, включая анализ работы техники и персонала.
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