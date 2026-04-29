В Москве наградили победителей фестиваля социальной рекламы ЛАЙМ/LIME Профи 2026

В Москве состоялась церемония награждения III Международного фестиваля социальной рекламы и коммуникаций ЛАЙМ/LIME Профи 2026. Участники из разных городов предоставляли свои социальные проекты. Мероприятие состоялось в Белом зале Дома Дурасова 21 апреля.

«Сегодня мы говорим о сложных социальных темах, о человеческом опыте, уязвимости и преодолении — вопросах, которые требуют искреннего внимания, эмпатии и конкретного действия», — сказала президент фестиваля доцент факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ, генеральный директор АНО «Лаборатория социальной рекламы» Гюзелла Николайшвили.

Эксперты отметили, что в этом году работы вышли на новый технологический уровень. Участники внедряли искусственный интеллект и мультиплатформенные решений. Это позволило им экспериментировать с форматами и применять нестандартные подходы к решению социальных задач. Среди заявок были масштабные проекты в области развития территорий, корпоративного волонтерства и системных социальных изменений.

Также жюри фестиваля отметило тренд на вовлечение зрителя в реальное действие, назвав это «индексом сопричастности». Фестиваль дал старт новому стандарту отрасли, который базируется на балансе инноваций и гуманистического посыла.

