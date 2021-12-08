В Москве наградили лауреатов первой просветительской премии «Знание»

Церемония награждения победителей первой просветительской премии «Знание», организованная Российским обществом «Знание», состоялась 7 декабря в Московском театре мюзикла.

В мероприятии приняли участие выдающиеся общественные и государственные деятели, представители сфер искусства, культуры, науки, бизнеса, медиа-эксперты. На награду претендовали более 3000 номинантов из 80 российских городов. Премию «Знание» получили 14 проектов, 11 просветителей и одна компания.

Так, награды в главной номинации «За общий вклад в просвещение» вручили кардиохирургу, ученому, академику РАН Лео Бокерии (в категории «Просветитель года» и номинации «Спорт и ЗОЖ»). В категории «Лучший просветительский проект» победили проект президентской платформы «Россия-страна возможностей» и всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена». Компания «Яндекс» стала «Лучшей просветительской компанией».

Награды победителям вручил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, отметив, что лауреаты — «люди, заслуживающие безграничного уважения, люди, которые сделали своим призванием передачу знаний и опыта подрастающему поколению».

Кроме того, премию «Знание» в номинации «По версии слушателей» получили проект «Что не найдешь в учебнике: вопросы и ответы» (историческая рубрика проекта «Социальный навигатор») и филолог, писатель, журналист Иван Пырков. Лауреатов выбрали россияне во время открытого голосования на сайте премии 29 ноября-6 декабря.

Также награду вручили просветителю-физику из Санкт-Петербурга Антону Шейкину в номинации «За активную просветительскую деятельность в вузе», врачу-вертебрологу Полине Очировой (г. Курган) — в номинации «За вклад в просвещение в сфере "Наука и Технологии"». Кроме того, мультимедийная выставка «Александр Невский: история жизни благоверного князя языком графического романа» получила премию «За вклад в просвещение в сфере "История"», а проект «Гагарин. Жизнь в хронике ТАСС» — «За лучший просветительский фильм».



Лауреаты некоторых номинаций стали обладателями премии «Знание» за деятельность по сохранению и преумножению местного культурного, исторического и природного наследия. Так, кандидат биологических наук, сотрудник Байкальского музея Иркутского научного центра Елена Кузеванова получила награду «За вклад в просвещение в сфере "Экология"», режиссер и сценарист, основатель проекта Siberia.DOC Николай Бем — «За вклад в просвещение в сфере "Культура и искусство"».

Победителями премии также стали проектов, нацеленные на решение проблем доступности знаний и инклюзивности. В частности, проект «Сказки для и про особенных детей» Татьяны Маркиновой из г. Белово (Кемеровская область) выиграл в номинации «За вклад в просвещение в сфере "Культура и искусство"», проект инклюзии людей с нарушениями слуха POжестI — в номинации «За активную просветительскую деятельность в вузе».

Кроме того, премию в номинации «За активную просветительскую деятельность в школе» вручили проекту «Билет в будущее».

Общество «Знание пригласит лауреатов одноименной премии к сотрудничеству, присвоив им статус резидента «Центра знаний» на горе Машук. Резиденты могут воспользоваться мультимедийной инфраструктурой общества, образовательной программой по созданию и продюсированию просветительского контента, а также получить поддержку «Знания» в продвижении своих проектов.