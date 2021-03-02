В Москве начался самый масштабный в России чемпионат профмастерства
IX Открытый чемпионат профессионального мастерства «Московские мастера» по стандартам WorldSkills. начался в Москве. Участники будут до 19 марта соревноваться на площадках образовательных организаций города. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.
Она отметила, что заявки на участие в чемпионате в этом году подали около 25 тысяч конкурсантов.
Участники соревнуются по семи основным блокам профессий: сфера услуг и образование, информационные технологии, творчество и дизайн, производство и инженерные технологии, строительная сфера, а также транспорт и логистика.
WorldSkills – мировой чемпионат рабочих профессий, в котором участвуют 80 стран. Финалисты московского чемпионата смогут войти в расширенный список сборной команды Москвы и выступить в европейских и мировых чемпионатах.
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