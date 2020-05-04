В Москве начался прием заявок на конкурс Social Tech Challenge

В Москве стартовал прием заявок на конкурс Московского инновационного кластера для технологичных стартапов, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

«Московский инновационный кластер совместно с крупнейшими отечественными компаниями и инвестиционными фондами запустил серию конкурсов», - говорится в сообщении.

Конкурсы должны помочь перспективным российским проектам в привлечении инвестиций и заключении контрактов. Так, уже начался прием заявок на первый конкурс - Social Tech Challenge, ориентированный на технологии для цифрового рынка труда.

«Конкурс рассчитан на современные технологичные проекты. Принять участие могут стартапы на самых разных стадиях развития - от идеи с первичной стратегией выхода на рынок до работающего бизнеса. Мы приглашаем всех желающих: расскажите о себе и своих преимуществах заинтересованным в этом инвесторам», - приводятся в материале слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Как заявил глава московского департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, в отличие от акселерационных программ, конкурс проходит в более ускоренном формате. Он не включает образовательную составляющую и направлен исключительно на практическое применение, внедрение и масштабирование готовых решений, но займет важное место в ряде мер поддержки технологического бизнеса и позволит новаторам заявить о себе.

Подать заявку на участие в первом конкурсе можно до 31 мая. 15 июня эксперты отберут финалистов, а 16 июля будут объявлены имена победителей.





