В Москве началось тестовое голосование перед выборами муниципальных депутатов
Тестирование электронных систем, которые будут использованы на выборах муниципальных депутатов с 9 по 11 сентября, стартовало в Москве.
Участники смогут ознакомиться с процессом голосования и ответить на вопрос: «Какие улучшения помогут сделать ваш район более комфортным?». Одновременно разработчики должны будут убедиться, что системы работают корректно, информация обновляется максимально быстро, интерфейс и все процедуры голосования понятны и удобны пользователям и членам избирательных комиссий.
В ходе тестирования специалисты отработают разные сценарии поведения избирателей, на некоторых участках запланирован стресс-тест: специальное отключение связи или электричества для отработки действий в экстренной ситуации. Чтобы обеспечить непрерывность процесса голосования, участки оснастят дополнительными устройствами с сим-картой и автономным питанием. Кроме того, специалисты проверят подготовку службы технической поддержки, куда члены избиркомов смогут обращаться при возникновении технических неполадок.
Поучаствовать в тестировании могут совершеннолетние москвичи, зарегистрированные в тех районах, где 9-11 сентября пройдут выборы мундепов (кроме Щукина и большей части ТиНАО). Для тестирования онлайн необходима полная учетная запись на портале mos.ru. Принять участие в голосовании офлайн можно на одном из 125 избирательных участков: в каждом районе будет действовать один участок для тестового голосования. Тестирование будет проводиться с 08:00 до 17:00.
Муниципальные выборы пройдут с 9 по 11 сентября в 125 из 146 муниципальных образований столицы. При этом голосование не состоится в Щукино и большей части ТиНАО, за исключением Троицка: на этих территориях сроки полномочий мундепов еще не истекли.
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