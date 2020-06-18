В Москве началось тестовое электронное голосование

В российской столице началось тестирование системы, которую будут использовать во ходе онлайн-голосования по поправкам в Конституцию России. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Тест голосования проходит на платформе 2020og.ru. Горожанам предлагается ответить на вопросы, что сейчас важнее для Москвы : создание дополнительных парковочных мест во дворах, либо увеличение площади зеленых насаждений. Голосование будет длиться до 20 часов 19 июня.

Принять участие в голосовании могут только москвичи, прошедшие регистрацию для участия в голосовании по поправкам в Конституцию до 15:00 17 июня. Для участия нужно авторизоваться на портале 2020og.ru при помощи учетной записи от «Госуслуг» или mos.ru

За тестовым голосованием наблюдают члены Общественной палаты Москвы, представители Мосгоризбиркома, а также городского департамента информационных технологий, представители электронного штаба по наблюдению за электронным голосованием и представители средств массовой информации.

