В Москве началось тестовое электронное голосование
В российской столице началось тестирование системы, которую будут использовать во ходе онлайн-голосования по поправкам в Конституцию России. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Тест голосования проходит на платформе 2020og.ru. Горожанам предлагается ответить на вопросы, что сейчас важнее для Москвы : создание дополнительных парковочных мест во дворах, либо увеличение площади зеленых насаждений. Голосование будет длиться до 20 часов 19 июня.
Принять участие в голосовании могут только москвичи, прошедшие регистрацию для участия в голосовании по поправкам в Конституцию до 15:00 17 июня. Для участия нужно авторизоваться на портале 2020og.ru при помощи учетной записи от «Госуслуг» или mos.ru
За тестовым голосованием наблюдают члены Общественной палаты Москвы, представители Мосгоризбиркома, а также городского департамента информационных технологий, представители электронного штаба по наблюдению за электронным голосованием и представители средств массовой информации.
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