В Москве началось обучение общественных наблюдателей на предстоящие выборы

Декан факультета права, руководитель департамента публичного права, профессор НИУ ВШЭ Вадим Виноградов заявил, что в Москве стартовало обучения общественных наблюдателей, сообщает пресс-служба столичного правительства.

По его словам, это очень важное и значимое событие, так как на выборах в сентябре наблюдатели будут контролировать процесс голосования и подсчет результатов на каждом избирательном участке Москвы.

Заместитель председателя Общественной палаты столицы, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году Алексей Венедиктов, в свою очередь, отметил, что наблюдатели должны знать не только свои обязанности, но и свои права.

«Мне кажется, было очень важным заключение соглашения с факультетом права Высшей школы экономики, где стоят специалисты, которые лучше нас знают юридические подоплеки этих выборов и смогут прочитать лекции, в том числе наблюдателям», - подчеркнул Венедиктов.



Виноградов добавил, что главная задача обучения - обеспечить тотальное и качественное общественное наблюдение на выборах.

