В Москве начали подавать тепло в жилые дома

Отопление начали включать в жилых домах Москвы, передает «Интерфакс» слова заммэра Москвы Петра Бирюкова.

"По указанию мэра Москвы сегодня стартовали работы по включению отопления в жилом фонде, в общей сложности отопление включат в 34 тыс. домах", - сказал Бирюков журналистам в понедельник. По его словам, процесс подачи тепла занимает до пяти дней, но власти города планируют справиться быстрее.

Соцобъекты в Москве к теплу начали подключать раньше. По словам заммэра, скоро отопление заработает во всех объектах соцсферы. Одновременно будут подключать дома и офисные здания, а последними - предприятия торговли и промышленности.

Досрочный отопительный сезон в Москве начался в связи с введением домашнего режима для пожилых людей на фоне роста заболеваемости гриппом и коронавирусом.