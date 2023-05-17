В Москве начали определять рассеянный склероз с помощью нейросетей

Новый сервис искусственного интеллекта, который распознает рассеянный склероз на магнитно-резонансной томографии головного мозга, начал работать в Москве. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вице-мэр указала, что рассеянный склероз обычно начинает развиваться в молодом возрасте, со временем он может привести к тяжелой инвалидности. Своевременная диагностика и терапия могут существенно замедлить прогрессирование заболевания.

«Технологии искусственного интеллекта позволят медикам повысить скорость и точность его диагностики на МРТ головного мозга. Таким образом, умные алгоритмы уже ассистируют врачам в поиске патологий по 21 клиническому направлению», — подчеркнула Ракова.

С 2020 года умные алгоритмы работают в рамках эксперимента по внедрению в медицину технологий компьютерного зрения. Проект реализуют на базе Центра диагностики и телемедицины столичного Департамента здравоохранения совместно с Департаментом информационных технологий. Интегрированные в единый радиологический сервис ЕМИАС нейросети составляют описание, отмечают цветовыми подсказками области возможных патологий, производят измерения, необходимые для врача при подготовке диагностического заключения.

Искусственный интеллект помогает медикам находить признаки рака легкого, коронавируса, остеопороза позвоночника, аневризмы аорты, ишемической болезни сердца, инсульта, легочной гипертензии, рака молочной железы, грыж позвоночника, мочекаменной болезни, артроза и других заболеваний.

