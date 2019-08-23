В Москве на выходных продолжат отмечать 350-летие флага России

День государственного флага России продолжают праздновать в Москве. На праздничных площадках парков, скверов, центральных улиц и площадей проходят выступления оркестров в рамках фестиваля «Спасская башня», исторические квесты и представления.

Как информирует официальный сайт мэра, например, завтра можно будет понаблюдать за флешмобом «Флаг-рекордсмен» на проспекте Академика Сахарова. Там же с двух часов дня до шести вечера пройдёт концерт под названием «Герои рядом с нами».

В парке Победы на Поклонной горе с полудня начнётся часовое выступление всадников Кремлевской школы верховой езды, а также кавалерийского почетного эскорта Президентского полка. В Бабушкинском парке в семь часов вечера стартует большой исторический квест. Перовский парк зазывает в субботу на театральный интерактивный флешмоб.

Ждут гостей и площадки фестиваля «Цветочный джем». До 25 августа включительно на них будут выступать творческие коллективы из российских городов. Состоятся также бесплатные мастер-классы.

На Центральной аллее ВДНХ завтра будут организованы концерты рэп-исполнителей и перформансы уличных художников в рамках фестиваля «Ритм моего города». Его третья неделя посвящена стритстайлу. Кроме того, на выставке пройдут познавательные прогулки, встречи и мастер-классы.

