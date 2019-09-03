В Москве на выходных ограничат продажу алкоголя

В российской столице в ближайшие выходные будет ограничена продажа алкоголя в центре города, сообщает РЕН ТВ.

В частности, нельзя будет купить алкогольную продукцию в стеклянной таре вблизи мест проведения массовых мероприятий. Ограничения коснутся и безалкогольных напитков в стеклянной таре.

Также в места массового скопления не пустят людей в состоянии алкогольного опьянения, с колюще-режущими предметами и пиротехникой.

Напомним, что 7 и 8 сентября, в дни празднования 872-летия столицы, в Москве пройдет фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ». Грандиозный рок-концерт будет проходить на проспекте Академика Сахарова. На сцене выступят артисты, которые летом отпраздновали на поле в Тверской области 20-летие легендарного «НАШЕСТВИЯ».





