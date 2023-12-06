В Москве на улице Демьяна Бедного может появиться парк

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская заявила, что московские власти планируют благоустроить заброшенную территорию в Хорошево-Мневниках.

Она напомнила, что развитие города предусматривает не только строительство новых объектов, но и формирование комфортной для жизни среды, в том числе, с помощью создания рекреационных зон.

В частности, лесной массив между улицами Народного Ополчения и Демьяна Бедного находится в «заброшенном и захламленном состоянии», уточнила Княжевская.

Там было предложено привести территорию в порядок и установить там объекты для отдыха и досуга.

