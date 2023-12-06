В Москве на улице Демьяна Бедного может появиться парк
Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская заявила, что московские власти планируют благоустроить заброшенную территорию в Хорошево-Мневниках.
Она напомнила, что развитие города предусматривает не только строительство новых объектов, но и формирование комфортной для жизни среды, в том числе, с помощью создания рекреационных зон.
В частности, лесной массив между улицами Народного Ополчения и Демьяна Бедного находится в «заброшенном и захламленном состоянии», уточнила Княжевская.
Там было предложено привести территорию в порядок и установить там объекты для отдыха и досуга.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru