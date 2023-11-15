В Москве на строящихся объектах метро с начала года прошло более 160 проверок

С января по октябрь 2023 года инспекторы Мосгосстройнадзора провели 167 проверок на строящихся объектах столичного метрополитена, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил работу сотрудников ведомства, которая позволяет «оперативно выявить и предотвратить возможные нарушения при проведении работ в условиях плотной городской застройки, и, зачастую в сложных грунтах».

По его словам, особое внимание следует уделить буровзрывным работам, которые проводятся при проходке тоннелей глубокого заложения.

На сегодняшний день на контроле профильного управления комитета находятся продление Сокольнической линии и сооружение новой Троицкой линии. Вместе с тем завершается строительство электродепо «Аминьевское».

Председатель Мосгорсстройнадзора Игорь Войстратенко в свою очередь уточнил, что за десять месяцев инспекторы зафиксировали 2171 нарушение и оформили 373 протокола. Общая сумма штрафов составила более 47,8 миллионов рублей.

