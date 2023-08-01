В Москве на станции метро «Пыхтино» выполнены испытания эскалаторов

По его словам, на данном этапе уже смонтирован лифт для маломобильных граждан, его испытания также скоро будут проведены.

Со своей стороны, генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что перед началом испытательных работ эскалаторов была выполнена отделка наклонного хода.

По его словам, вдоль нижней кромки всего наклонного хода также выполнен монтаж светильников: пассажирскую зону будет освещать конструкция дугообразной формы.

До этого также сообщалось, что на станции метро «Пыхтино» завершается монтаж панорамных окон с видом на реку. В общей сложности смонтировано 1372 квадратных метра наружных и 770 кадратных метров внутренних витражных конструкции.

Станции «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» Солнцевской линии метро будут запущены в ближайшие месяцы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе осмотра строительства станции «Пыхтино» 31 июля. Когда откроется станция «Внуково», радиус метро Москвы от «Делового центра» до «Внуково» станет одним из самых протяженных. Его длина составит 30 километров и будет включать в себя 14 станций. Продление Солнцевской линии обеспечит улучшенные транспортные условия порядка 350 тысяч жителей и гостей столицы.

Пресс-служба мэра и правительства Москвы отметила, что строительство участка Солнцевской линии метро длиной 4,9 км с двумя станциями «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» началось в октябре 2019 года. Планируется, что станцией «Пыхтино» будут пользоваться порядка 11 тысяч пассажиров в сутки, а к 2030 году рост пассажиропотока вырастет в два раза – до 22 тысяч пассажиров в сутки.



