На станции метро «Пыхтино» завершается монтаж панорамных окон с видом на реку
Монтаж витражных конструкций, открывающих панорамный вид на реку Ликову, практически завершен. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
В общей сложности смонтировано 1372 квадратных метра наружных и 770 кадратных метров внутренних витражных конструкций, отметил он.
«С платформы пассажиры увидят фактически большое окно в высоту потолка и в две трети длины стены, расположенной вдоль пути, ведущего в центр», – пояснил Бочкарев.
Глава «Мосинжпроекта» Юрий Кравцов уточнил, что стеклопакеты отделены друг от друга тонкими алюминиевыми рамами, и добавил, что на станции гармонично сочетаются естественное и искусственное освещение.
«Поступающий через окна дневной свет будет освещать платформу и противоположную путевую стену, где разместятся графические изображения отечественных самолетов», - сказал он.
Монтаж панелей выполнен на три четверти, подытожил проектировщик.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru