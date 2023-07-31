На станции метро «Пыхтино» завершается монтаж панорамных окон с видом на реку

Монтаж витражных конструкций, открывающих панорамный вид на реку Ликову, практически завершен. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В общей сложности смонтировано 1372 квадратных метра наружных и 770 кадратных метров внутренних витражных конструкций, отметил он.

«С платформы пассажиры увидят фактически большое окно в высоту потолка и в две трети длины стены, расположенной вдоль пути, ведущего в центр», – пояснил Бочкарев.

Глава «Мосинжпроекта» Юрий Кравцов уточнил, что стеклопакеты отделены друг от друга тонкими алюминиевыми рамами, и добавил, что на станции гармонично сочетаются естественное и искусственное освещение.

«Поступающий через окна дневной свет будет освещать платформу и противоположную путевую стену, где разместятся графические изображения отечественных самолетов», - сказал он.

Монтаж панелей выполнен на три четверти, подытожил проектировщик.

