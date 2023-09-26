В Москве на месте сноса домов проектируется более 4,5 млн «квадратов» жилья

В Москве на месте уже снесенных или готовящихся к демонтажу проектируют или строят более 4,5 миллионов квадратных метров жилья по программе реновации, заявил исполняющий обязанности заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, на сегодняшний день на уже освобожденных площадках возводят или проектируют 245 новостроек.

«Этих домов будет достаточно для переселения ориентировочно 160 тысяч человек», - добавил Бочкарев.

Исполняющий обязанности руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин уточнил, что первые введенные в эксплуатацию новостройки находятся в районах Бескудниковский, Южное Бутово, Бабушкинский, Нагатинский Затон и Можайский.

