В Москве на месте сноса домов проектируется более 4,5 млн «квадратов» жилья
В Москве на месте уже снесенных или готовящихся к демонтажу проектируют или строят более 4,5 миллионов квадратных метров жилья по программе реновации, заявил исполняющий обязанности заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, на сегодняшний день на уже освобожденных площадках возводят или проектируют 245 новостроек.
«Этих домов будет достаточно для переселения ориентировочно 160 тысяч человек», - добавил Бочкарев.
Исполняющий обязанности руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин уточнил, что первые введенные в эксплуатацию новостройки находятся в районах Бескудниковский, Южное Бутово, Бабушкинский, Нагатинский Затон и Можайский.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru