В Москве на этой неделе может быть выполнена месячная норма осадков

Из-за дождей, которые жителям столичного региона пообещали синоптики, на этой неделе в Москве месячная норма осадков для мая может быть выполнена досрочно. Как пишет АГН Москва, об этом сообщает портал «Метеоновости». По информации метеорологов, самые интенсивные осадки пройдут в ночь на среду. Местами дожди буду сопровождаться грозами и усилением ветра – его порывы составят до 15 м/с. При этом днём воздуху прогреется до +21 градуса.

По данным синоптиков, с четверга в столичном регионе немного похолодает, однако при этом осадков не ожидается.

Ранее НСН писала, что в Гидрометцентре рассказали, каким будет в России лето 2019 года. По прогнозам синоптиков, оно ожидается теплее обычного, пишет «Российская газета». В частности, среднемесячная температура в июне может превысить норму на востоке Южного и на юге Приволжского федеральных округов, на северо-востоке Урала и севере Сибири, западе Якутии и в Приморье.

