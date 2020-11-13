В Москве на 15% увеличилось число покупок антидепрессантов
В Москве за осенний период на 15,4% увеличилось число покупок антидепрессантов по сравнению с осенью прошлого года. Такие данные приводит DSM Group по результатам исследования рынка фармацевтики.
По данным компании, за два осенних месяца жители Москвы купили более 274 тысяч антидепрессантов. Врач-психотерапевт психотерапевтического центра «Дар» Александр Воронцов в эфире «Радио 1» пояснил, что рост спроса на данные препараты может быть вызван изменившимися условиями жизни на фоне пандемии коронавируса.
Воронцов отметил несколько симптомов, про которых стоит обратиться к специалисту за помощью. В частности, он назвал потерю аппетита, смена настроения без явных причин, нарушения сна, повышенная тревожность. Эксперт также подчеркнул важность назначения антидепрессантов квалифицированным специалистом.
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