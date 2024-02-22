В Москве летом пройдет физкультурный парад

В первые дни августа в Москве на Красной площади пройдет первый физкультурный парад, рассказал Life.ru глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.

Он отметил, что в спортивном параде примут участие около десяти тысяч человек. Кремлев также пригласил поучаствовать в параде участников «голой вечеринки», но только в роли волонтеров-уборщиков.

Кремлев также является инициатором идеи, которая направлена на возрождение этой спортивной традиции времен СССР.

Ранее в Японии прошел последний фестиваль голых мужчин, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

