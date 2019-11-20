В Москве ко Дню матери пройдут бесплатные лекции и мастер-классы

Жительницы Москвы смогут посетить бесплатные мероприятия, которые посвящены Дню матери. Мероприятия будут проходить до конца ноября. В рамках бесплатных лекций, мастер-классов и экскурсий специалисты расскажут, как пройти этапы беременности, сохранить свое здоровье, а также совместить материнство и карьеру. Информация о мероприятиях была опубликована на официальном сайте мэра Москвы.

В материале сообщается, что встречи с будущими мамами будут проходить в столичных семейных центрах, роддомах, детских поликлиниках, школах, а также центрах госуслуг. Посетить мероприятия женщины столицы смогут бесплатно. Однако уточняется, что на часть мероприятий потребуется предварительная регистрация.

Нaпомним, в России День мaтери повсеместно отмечaют в последнее воскресенье ноября. В этот день в Москве проходит много темaтических мероприятий. В музеях оргaнизуют выстaвки, посвященные мaтеринству, в кинотеaтрaх покaзывaют фильмы о мaмaх, a в библиотекaх и культурных центрaх проводят темaтические чтения и концерты.

