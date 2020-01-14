В Москве израсходовано 10% противогололедных материалов от стандартного объема
14 января 202023:32
Около 10% противогололедных материалов от стандартного объема использовано в Москве к середине зимы. Как пишет Агентство городских новостей «Москва», об этом сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Как отметил чиновник, это связано с аномально теплой погодой в Москве в январе. По его словам, обработка дорог и тротуаров идет при минусовой температуре.
По информации синоптиков, погода в Москве на этой неделе будет держаться в пределах до +4 градусов.
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ФОТО: РИА Новости/Владимир Песня
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