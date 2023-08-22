В Москве ИИ научился определять признаки перелома ребер на КТ-снимках

Искусственный интеллект в Москве научился определять перелом ребер на КТ-исследованиях органов грудной клетки, инструмент поможет медикам при описании сложных диагностических случаев. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как отметила вице-мэр, решение позволит быстро и безошибочно находить переломы ребер и оценивать целостность костных структур грудной клетки.

«Особенно полезным сервис будет при диагностике сложных случаев — алгоритмы автоматизируют рутинные процессы, производят необходимые измерения и обращают внимание врача на малозаметные признаки патологий, то есть экономят время специалиста и повышают качество диагностики», — поделилась Ракова.

Новое направление впоследствии войдет в состав комплексного сервиса ИИ и позволит определять признаки нескольких патологий в рамках одного исследования. В проекте работает более 50 умных сервисов по 23 клиническим направлениям, врачи проанализировали уже около 10,5 млн медицинских изображений. Технологии компьютерного зрения позволяют медикам сократить время диагностики, предоставляют данные для постановки более точных диагнозов и применения более эффективного лечения.

Как отметил главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике, директор столичного Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Юрий Васильев, цифровые сервисы, в том числе новый, облегчает и ускоряет работу врачей.

«Несомненным плюсом является текстовое описание исследования искусственным интеллектом, врач может не тратить много времени на составления протокола, а просто использовать необходимые фрагменты текста», — указал эксперт.

Алгоритмы размечают области возможных патологий цветовыми подсказками, нейросеть автоматически проводит важные для врача измерения, и технологии позволяют выявить патологии на ранней стадии.

