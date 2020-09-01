В Москве еще 8 станций метро и МЦД стали бесплатными для пересадок

В Москве еще восемь станций метрополитена и Московских центральных диаметров (МЦД) стали бесплатными для пересадок пассажиров. Соответствующий документ подписал мэр столицы Сергей Собянин, пишет Интерфакс.

В список станций с бесплатными пересадками вошли станции метро "Молодёжная", "Улица Академика Янгеля" и "Улица Скобелевская", "Рабочий Посёлок" МЦД-1, "Красный Строитель" и "Бутово" МЦД-2, а также МЦД "Москва-Рижская" (Рижский вокзал) и "Рижская". Бесплатные пересадки доступны для пассажиров с сентября.

Бесплатные пересадки в течение 90 минут с метро на МЦК, МЦД и наоборот возможны с 2015 года. Перечень станций с бесплатными пересадками определяют столичные власти.


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Фото: mos.ru/Максим Денисов
ТЕГИ:МоскваМосковское Метро
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