В Москве для пассажиров закроют целую линию метро

22 октября 201911:39

С 26 октября из-за строительства Большой кольцевой линии для пассажиров закроют Каховскую линию столичной подземки. Как пишет АГН Москва, расположенные на ней станции «Каширская», «Варшавская» и «Каховская» вновь откроются уже в составе БКЛ.

В пресс-службе метрополитена подчеркнули, что на время их закрытия пассажиры могут пользоваться станциями «Каширская» Замоскворецкой линии и «Севастопольская» Серпуховско-Тимирязевской линии. Кроме того, для удобства горожан будет курсировать прямой компенсационный маршрут автобуса с остановками у закрытых станций. К слову, ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщал, что участок БКЛ метро от «Мнёвников» до «Каховской» откроется в 2021 году.

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Ранее НСН писала, что основные работы на станции «Окская» Некрасовской линии столичного метро будут выполнены к концу текущего гола. Об этом во время осмотра хода строительства сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его сведениям, «Окская» уже готова на 80%.

Как отметил градоначальник, она появится в районе с большим объёмом реновации жилья и промышленными территориями. «Окская» будет одной из самых загруженных станций московской подземки - она будет пропускать более 30 тысяч пассажиров в сутки.


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ФОТО: РИА Новости/Андрей Рудаков
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