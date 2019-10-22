В Москве для пассажиров закроют целую линию метро
С 26 октября из-за строительства Большой кольцевой линии для пассажиров закроют Каховскую линию столичной подземки. Как пишет АГН Москва, расположенные на ней станции «Каширская», «Варшавская» и «Каховская» вновь откроются уже в составе БКЛ.
В пресс-службе метрополитена подчеркнули, что на время их закрытия пассажиры могут пользоваться станциями «Каширская» Замоскворецкой линии и «Севастопольская» Серпуховско-Тимирязевской линии. Кроме того, для удобства горожан будет курсировать прямой компенсационный маршрут автобуса с остановками у закрытых станций. К слову, ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщал, что участок БКЛ метро от «Мнёвников» до «Каховской» откроется в 2021 году.
Ранее НСН писала, что основные работы на станции «Окская» Некрасовской линии столичного метро будут выполнены к концу текущего гола. Об этом во время осмотра хода строительства сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его сведениям, «Окская» уже готова на 80%.
Как отметил градоначальник, она появится в районе с большим объёмом реновации жилья и промышленными территориями. «Окская» будет одной из самых загруженных станций московской подземки - она будет пропускать более 30 тысяч пассажиров в сутки.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Китай намерен привлекать туристов из РФ системой «всё включено»
- В России запустят возвращаемую ракету-носитель
- Владельцам дронов со следующей недели грозят штрафы
- Трамп заявил о намерении заключить с Россией и Китаем ядерную сделку
- «Азов» ответил конгрессменам США на обвинения в терроризме