В Москве для пассажиров закроют целую линию метро

С 26 октября из-за строительства Большой кольцевой линии для пассажиров закроют Каховскую линию столичной подземки. Как пишет АГН Москва, расположенные на ней станции «Каширская», «Варшавская» и «Каховская» вновь откроются уже в составе БКЛ.

В пресс-службе метрополитена подчеркнули, что на время их закрытия пассажиры могут пользоваться станциями «Каширская» Замоскворецкой линии и «Севастопольская» Серпуховско-Тимирязевской линии. Кроме того, для удобства горожан будет курсировать прямой компенсационный маршрут автобуса с остановками у закрытых станций. К слову, ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщал, что участок БКЛ метро от «Мнёвников» до «Каховской» откроется в 2021 году.