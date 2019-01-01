В Москве будет облачно и тепло

Чемодановка дошла до ручки: полиция и ОМОН стянуты в одно из сел Пензенской области из-за конфликта между русскими и цыганами

Губернатор: ситуация на жестком контроле

Путин о конфликте с цыганами в Туле три года назад: без резких движений

Остудить стороны конфликта в Чемодановке непросто