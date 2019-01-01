Общество
По народному календарю - Никифор. С этого дня окучивают картофель.
В Москве будет облачно и тепло
15 июня08:40
Облачная с прояснениями погода и до 24 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье 15 июня, сообщает портал «Метеоновости».
Местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер северный 5-10 м/с.
Атмосферное давление в столичном регионе приблизится к климатической норме, передает Агентство «Москва».
По народному календарю - Никифор. С этого дня окучивают картофель.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
ФОТО:
ТЕГИ:Погода В Москве