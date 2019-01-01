Общество

В Москве будет облачно и тепло

15 июня08:40

Облачная с прояснениями погода и до 24 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье 15 июня, сообщает портал «Метеоновости».

Местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер северный 5-10 м/с.

Атмосферное давление в столичном регионе приблизится к климатической норме, передает Агентство «Москва».

По народному календарю - Никифор. С этого дня окучивают картофель.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО:
ТЕГИ:Погода В Москве