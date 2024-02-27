В Москве прошли практику более 30 тысяч студентов колледжей
Более 30 тысяч студентов московских колледжей прошли производственную практику на более чем семи тысячах предприятий и организаций города. Зарекомендовавшие себя студенты получили предложения о трудоустройстве и смогут продолжить обучение по индивидуальному графику, заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Если раньше всего 30% времени было отдано на практику и отработку навыков, то сегодня погружение в профессиональную среду начинается уже с первого курса, причем занимает не менее 70% всего времени обучения», - сказала она.
В общей сложности до конца учебного года практику пройдут порядка 70 тысяч студентов. Одним из крупнейших работодателей-партнеров считается Московский метрополитен, с которым сотрудничает колледж Московского транспорта. Будущие специалисты по технической эксплуатации подвижного состава на практике ремонтировали узлы электропоездов, готовили поезда к выходу на маршрут.
Учащиеся Московского автомобильно-дорожного колледжа имени А.А. Николаева практиковались по направлению «организация перевозок и управление на транспорте» в «Мосгортрансе», попробовали себя в роли диспетчеров, составляли расписания движения, изучали основы контроля за соблюдением правил перевозок пассажиров и багажа, а также работали с документацией в отделе безопасности.
Узнать подробнее о востребованных профессиях можно на портале «Школа.Москва» в разделе «Атлас профессий», и подкасте «Ключ к профессии».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «АвтоВАЗ» начал тестовую сборку пассажирских Lada Largus
- В Евпатории спасли выброшенного на берег дельфина
- Суд приговорил сжегшего Коран Журавеля к 3,5 года колонии
- ФАС возбудила дело против Сбербанка по признакам нарушения закона о рекламе
- Минпромторг: Легковушки не входят в программу льготного лизинга
- Дочери Василия Шукшина судятся из-за прав на произведения отца
- СМИ: Холдинг VK купит права на показ Олимпиады в Париже
- В Запорожье предотвратили теракт с использованием боевого отравляющего вещества
- Дрон ВСУ ударил по гуманитарному штабу и МФЦ в Новой Каховке
- Сын Трампа получил по почте письмо с подозрительным порошком
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru