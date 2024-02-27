В Москве прошли практику более 30 тысяч студентов колледжей

Более 30 тысяч студентов московских колледжей прошли производственную практику на более чем семи тысячах предприятий и организаций города. Зарекомендовавшие себя студенты получили предложения о трудоустройстве и смогут продолжить обучение по индивидуальному графику, заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Если раньше всего 30% времени было отдано на практику и отработку навыков, то сегодня погружение в профессиональную среду начинается уже с первого курса, причем занимает не менее 70% всего времени обучения», - сказала она.

В общей сложности до конца учебного года практику пройдут порядка 70 тысяч студентов. Одним из крупнейших работодателей-партнеров считается Московский метрополитен, с которым сотрудничает колледж Московского транспорта. Будущие специалисты по технической эксплуатации подвижного состава на практике ремонтировали узлы электропоездов, готовили поезда к выходу на маршрут.

Учащиеся Московского автомобильно-дорожного колледжа имени А.А. Николаева практиковались по направлению «организация перевозок и управление на транспорте» в «Мосгортрансе», попробовали себя в роли диспетчеров, составляли расписания движения, изучали основы контроля за соблюдением правил перевозок пассажиров и багажа, а также работали с документацией в отделе безопасности.

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