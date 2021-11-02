В Москве более 80 рейсов задержали или отменили из-за тумана

По данным сервиса «Яндекс.Расписания», на 07:34 мск 13 рейсов задержаны, шесть отменены во Внукове, 15 задержаны и 16 отменены в Домодедове, 24 рейса задержаны и отменены 14 — в Шереметьеве.

Ранее в столичном регионе был объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана, отмечает RT. По прогнозам Росгидромета, местами по Москве ожидается туман с видимостью 200–700 метров, такие погодные условия сохранятся до 10:00 вторника, пишет РИА ФАН.

